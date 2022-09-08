Нижнекамск, Татарстан, 8 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Прямые рейсы из международного аэропорта «Бегишево» имени Н. В. Лемаева запускаются в Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РТ.

Azimuth.aero.ru Воздушный флот авиакомпании «Азимут»

Перелеты с 21 сентября будет выполнять авиакомпания «Азимут».

Рейсы запланированы с одной частотой в период с 21 сентября по 26 октября 2022 года и дважды в неделю — со 2 ноября 2022 года по 22 марта 2023 года.

Время в пути составит два часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, российская авиакомпания Red Wings сохранит в предстоящем осенне-зимнем периоде все свои международные направления из Казани. Также ожидается увеличение рейсов в Алматы и Стамбул. Самолеты Red Wings продолжат летать из международного аэропорта «Бегишево» в Стамбул.

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