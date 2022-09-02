Казань, , 13:01 — REGNUM Полёты по новому маршруту «Казань-Грозный» открываются с 17 сентября. Выполнять пассажирские авиаперевозки будет компания «ЮВТ Аэро», сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Перелёты запланированы дважды в неделю — по вторникам и субботам. Курсировать по маршруту станут самолеты Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 человек.

Из Казани по вторникам борт вылетит в 14:00, с посадкой в столице Чечни в 16:30. В обратную сторону самолёт возьмёт курс в 17:20, приземление в казанском аэропорту намечено на 19:40.

По субботам авиалайнер отправится из столицы Татарии в 17:45, прибытие в Грозный в 20:05. Обратный рейс запланирован на 20:55, посадка в Казани в 23:20.

Время в городах совпадает с московским.

Как передавало ИА REGNUM, авиаперевозчик Nordwind Airlines запускает в октябре полёты из Казани в Грозный.

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