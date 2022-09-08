Бужумбура, , 08:53 — REGNUM Парламент Бурунди единогласно одобрил назначение нового премьер-министра страны Жерве Ндиракобуки, сообщается в микроблоге законодательного органа.

Бурунди Dave Proffer

Он сменил Алена Гийома Буньони, ушедшего в отставку после заявления бурундийского президента Эваристе Ндайишимие о заговоре, который готовят против правительства неназванные лица.

Ранее Ндиракобуки возглавлял министерство безопасности и внутренних дел Бурунди. Он находится под санкциями ЕС за участие в подавлении беспорядков в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года был избран новый лидер правящей бурундийской партии «Национальный конгресс за свободу» (НСОД — СОД). Им стал бывший губернатор провинции Макамба Реверьен Ндикурийо.

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