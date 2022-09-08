Вашингтон, 8 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В четверг, 8 сентября, министерство обороны США объявит о новой поставке киевскому режиму американского оружия на общую сумму $675 млн, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 8 сентября сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник в администрации Соединённых Штатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Также источник указал, что, помимо ракет для РСЗО HIMARS, Пентагон передаст бандеровцам военные транспортные средства и другую технику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по проблеме западных поставок оружия киевскому режиму.