Кабул, 8 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Кабуле произошла серия взрывов. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает агентство «Шафакна».

(сс) Rachealmarie Взрыв

По данным собеседников, в районе дешёвого жилья афганской столицы было слышно не менее трёх громких взрывов. Они говорят, что это стало результатом воздушной атаки, вероятно, американских беспилотников.

Жители дешёвого района Кабула уточнили, что взрывы прогремели в 14-м и 15-м кварталах этого района.

Власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили информацию об этом инциденте, типе взрывов и возможных жертвах.