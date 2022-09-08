Москва, 8 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Пенсионные накопления граждан, замороженные с 2014 года, следует передать им в собственность, полагают в Минфине. Об этом пишет 8 сентября газета «Ведомости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Такую меру, отмечает издание, обсуждали на стратегической сессии по развитию финансового рынка в правительстве 30 августа. Предложение о «приватизации» пенсионных накоплений граждан — именно такая формулировка была использована — вошло в совместную презентацию Минфина и Центробанка, которую представили министр финансов Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Предлагается дать возможность гражданам, имеющим пенсионные накопления, инвестировать их по своему выбору, но при соблюдении ряда критериев. Речь идёт о сбережениях, которые до 2014 года составляли так называемую накопительную часть пенсии, а затем были заморожены. Сейчас ими управляют Пенсионный фонд России или негосударственные пенсионные фонды.

«Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда — ПФР или НПФ — либо инвестировать самостоятельно, хотя и по четко регламентированным критериям», — пояснил председатель комитета Госдумы по финрынкуАнатолий Аксаков (СРЗП).

Как сообщалоИА REGNUM, ранее депутаты Госдумы от фракции СРЗП предложили отменить пенсионную реформу и вернуть прежний возраст выхода на пенсию в связи с тем, что Россия проводит специальную военную операцию и находится под действием санкций.

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