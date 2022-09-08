Якутск, 8 сентября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Занятия в школах столицы Якутии могут быть отменены из-за опасности, которая может подстерегать детей по дороге в учреждения образования. Сильным ветром в столице республики сносит остановки и части кровли, разбиваются окна, сообщило ИА SakhaDay. О добровольном посещении уроков родителей предупредили в управлении образования города.

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«Родители (законные представители) на свое усмотрение могут принять решение о посещении детьми школы, уведомляя классного руководителя в случае неявки учащегося в школу», — говорится в сообщении.

Классным руководителям в начальных школах поручили оповещать родителей о том, что ребёнок покинул школу и отправился домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была приостановлена и ограничена работа двух паромов возле Якутска. Кроме того, ветром оборвало провода, частично обесточены дома частного сектора столицы региона.