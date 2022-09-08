Якутск, 8 сентября, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Паромная переправа между населёнными пунктами Кангалассы и Соттинцы закрыта в Якутии из-за порывистого ветра. В ограниченном режиме продолжает работу паром из Якутска в посёлок Нижний Бестях, сообщило ЯСИА.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Паром Салехард - Лабытнанги

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Якутян просят воздержаться от переправы до улучшения погодных условий. В столице республике из-за ветреной погоды осталась без электричества часть домов, отключение произошло в частном секторе. Аварию на линии устраняют девять бригад.

«Плановые ремонтные работы отменены, все силы энергетиков направлены на восстановительные работы. Все поступившие заявки будут отработаны в полном объёме, электроснабжение будет восстановлено», — заверили в пресс-службе Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, около 8,5 тыс. человек в Якутии остались без энергоснабжения. Причиной отключения электроэнергии стало возгорание коллектора за подстанцией «Авангардная» в городе Удачный.