Новосибирск, , 07:17 — REGNUM Парк «Арена», который создаётся рядом со строящимся ледовым дворцом спорта в Новосибирске, будет готов к 30 сентября. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске Правительство Новосибирской области

«Площадка станет одним из мест проведения новогодних праздничных мероприятий, — написал Локоть в своём телеграм-канале. — Это очень символично: в год, когда Новосибирск стал Новогодней столицей России, встретить праздник здесь, в новом парке рядом с ледовым дворцом».

Он уточнил, что работы по благоустройству территории ведутся в соответствии с графиком. В дальнейшем планируется продлить территорию парка в сторону Бугринской рощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Новосибирск поручил провести проверку причин удорожания и срыва сроков строительства нового ледового дворца спорта.

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Напомним, что министерство культуры России поддержало инициативу губернатора Новосибирской области Андрея Травникова присвоить Новосибирску в 2022–2023 гг. звание «Новогодняя столица России».

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