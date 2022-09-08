Вашингтон, , 07:11 — REGNUM Американский бизнесмен и миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск не может откладывать судебное разбирательство из-за попытки отказа от сделки с компанией Twitter стоимостью $44 млрд. Об этом 8 сентября сообщает компания Reuters, ссылаясь на решение судьи штата Делавэр Кэтлин Маккормик.

Илон Маск JD Lasica

«Даже четырехнедельная задержка может нанести еще больший ущерб Twitter», — указала Маккормик. Судья подтвердила, что заседание состоится, как и было запланировано, в следующем месяце.

Представитель компании Twitter отметил, что руководство с нетерпением ожидает начала судебного процесса, которое состоится 17 октября, и намеревается закрыть сделку по цене и условиям, оговорённым с Маском.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что покупку компании Twitter в мае 2021 года основатель компаний SpaceX и Tesla американский миллиардер Илон Маск решил отложить, по его словам, из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы.

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