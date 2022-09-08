Вашингтон, 8 сентября, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Судья удовлетворил просьбу адвокатов экс-президента США Дональда Трампа и предоставил время для поиска кандидатов на роль спецпредставителя в деле документах, изъятых при обыске в его вилле во Флориде. Об этом 7 сентября сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как пояснил юрист, работающий в команде Трампа, найти нужного эксперта будет очень непростой задачей.

«Если мы говорим о материалах высокой степени секретности, есть относительно небольшое число людей, которые могли бы соответствовать требованиям работы. <…> Это должен быть кто-то, готовый принять на себя ураган. Это уже не просто вопрос безопасности. Это стало политическим вопросом», — пояснил адвокат Кеннет Файнберг.

Федеральный судья штата Флорида Эйлин Кэннон постановила, что в задачу независимого спецпредставителя войдёт просмотр записей, изъятых ФБР из поместья Трампа и определение степени их секретности. Уточняется, что до данного случая спецпредставителя никогда не вызывали с целью определения того, подпадают ли записи под привилегии исполнительной власти, дающие право не предоставлять информацию законодательной власти и судам.

Указывается, что ни один из четырёх кандидатов, найденных юристами Трампа, пока не дал своего открытого согласия. Один эксперт отказался, второй обвинил судью в том, что она на стороне Трампа, третий сообщил, что у него отсутствует допуск к секретным данным, а ещё одна кандидатка считает, что её исключат из-за политизированности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что агентами ФБР при обыске в имении бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде были найдены документы о ядерных возможностях иностранного государства и о совершенно секретных американских операциях.