Новосибирск, , 06:41 — REGNUM Директор туристической фирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на Камчатку, где погибли люди, заключён под стражу. Об этом 8 сентября сообщил Кировский районный суд Новосибирска.

Вулкан Ключевской Wulkano.ru

«Органами следствия Андрей Степанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Постановлением суда Степанову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 2 ноября 2022 года», — говорится на сайте суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турфирма организовала поход на Ключевскую сопку. При восхождении девять человек погибли.

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