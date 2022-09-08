Беверли-Хиллз, США, 8 сентября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Бывший президент и генеральный директор The Walt Disney Company Роберт Айгер дал прогноз по поводу будущего киноиндустрии, телевидения и онлайн-кинотеатров на конференции Code 2022. Об этом 8 сентября сообщает портал Deadline.

Walt Disney Television Роберт Айгер

«Я не думаю, что все потоковые сервисы созданы равными», — сказал Айгер, добавив, что, по его мнению, в итоге выживут не все онлайн-кинотеатры. Глава совета директоров Disney отметил, что некоторые участники рынка будут процветать, в отличие от других. Он похвалил Disney Plus и Netflix и заявил, что не собирается «делать прогнозы насчет остальных», таким образом уклонившись от публичной оценки потенциала HBO Max, Peacock, Amazon Prime и других потоковых сервисов.

Айгер также заявил, что линейное и спутниковое телевидение «движется к великой пропасти» и уйдет в прошлое, отметив, что он пока не может сказать, когда именно это произойдёт. По поводу кинобизнеса экс-глава Disney сказал, что эта индустрия получила серьёзные «шрамы» из-за эпидемии коронавируса, но вовсе не мертва, а просто стала «меньше».

Напомним, об уходе Роберта Айгера с поста генерального директора Disney было объявлено в феврале 2020 года. Он занимал эту должность с 2005 года, на смену ему пришёл Роберт Чапек.