Пекин, , 05:45 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Уильяма Руто с избранием на пост президента Кении, сообщает 7 сентября газета China Daily.

Си Цзиньпин Jasonanaggie

В поздравительном послании избранному президенту Си Цзиньпин сказал, что Китай и Кению связывает проверенная временем дружба и что их сотрудничество в различных областях в последние годы принесло плодотворные результаты.

Отметив, что он придает большое значение развитию китайско-кенийских отношений, Си Цзиньпин сказал, что он готов работать с Руто для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Кенией на благо двух стран и их народов.

55-летний Руто, который в настоящее время является заместителем президента Кении, был объявлен 15 августа главой Независимой комиссии по выборам и границам победителем президентских выборов в стране. В телевизионном обращении к нации 5 сентября в Найроби, столице Кении, Руто пообещал преобразовать экономику, обеспечить равномерный рост и объединить страну.