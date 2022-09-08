Тегеран, 8 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. 7 сентября посол Ирана Мохаммад Али Хоссейни предложил поддержку своего правительства в завершении проекта газопровода Иран-Пакистан (IP) и намекнул на расширение сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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В интервью пакистанскому агентству AssociatedPress (APP) Хоссейни заявил, что Иран готов к дальнейшему укреплению взаимного торгового сотрудничества, завершению энергетических проектов, прогрессу в создании приграничных рынков, реализации соглашения о свободной торговле и сотрудничеству в крупных портах.

Он подчеркнул, что никаких санкций на экспорт газа из Ирана не существует, и Пакистан может в полной мере воспользоваться этой возможностью для удовлетворения своих энергетических потребностей. «Газопровод IP является ключевым проектом в этом отношении, и обе страны осознали его важность», — сообщил иранский посол.

По его словам, проект газопровода в настоящий момент обсуждается техническим комитетом, при этом его завершение также откроет новые возможности для дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

Посол подчеркнул, что Иран уже экспортирует 100 мегаватт электроэнергии в Пакистан для удовлетворения энергетических потребностей, однако в будущем этот объем будет увеличен.