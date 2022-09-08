Сучжоу, Китай, , 05:34 — REGNUM В городе Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая открылась выставка, посвященная этрусской цивилизации, одной из самых важных цивилизаций древней Италии, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Саркофаг супругов из Черветери. Этруски. 530-520 гг. до н.э

В Музее Сучжоу выставлено в общей сложности 332 культурных и археологических экспоната. Трехмесячная выставка демонстрирует пять аспектов жизни этрусков, включая предметы первой необходимости, золотые украшения, статуи и урны. В музее будут организованы академические лекции, читальные залы и мероприятия в прямом эфире, чтобы создать академический праздник древних цивилизаций Китая и Запада.

Выставка является одним из мероприятий Китайско-итальянского года культуры и туризма, заявила генеральный консул Генерального консульства Италии в Шанхае Тициана Д’Анджело.