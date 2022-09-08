Тбилиси, , 17:36 — REGNUM Лидер парламентской фракции правящей в бывш. УССР партии «Слуга народа» Давид Арахамия вновь потребовал введения санкций против грузинского олигарха Бидзины Иванишвили и близких к нему бизнесменов, сообщает 7 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Давид Арахамия President.gov.ua

По словам Арахамии, Национальное агентство по предотвращению коррупции [бывш. УССР] основано при участии международных партнёров, является частью международной группы по санкционной политике и основным органом по формулированию санкций для Соединенных Штатов и Европейского Союза. Арахамия заявил, что на своём сайте он рекомендовал ввести санкции против Иванишвили и его ближайшего окружения, в частности, против тех бизнесменов, которые финансируют его режим. Арахамия подчеркнул, что в этом пакете пока нет членов политического окружения Иванишвили, и это не является случайностью, потому что на данном этапе он считает, что санкции, которые Европейская комиссия уже упомянула в качестве рекомендации, должны действовать только против олигарха и его источников финансирования.

Арахамия в своём видеообращении сказал, что в Грузии все знают людей, против которых собираются вести санкции, так как их список размещён в интернете и уже опубликован грузинскими СМИ. По словам Арахамии, после проверки документы будут отправлены в международную группу санкций, и все члены группы рассмотрят эти документы, и страны-участницы примут решение единогласно. Арахамия издевательски передал Иванишвили привет, а затем заявил, что если «дорогие грузины» не могут «деолигархизировать» страну своими силами, то им помогут это сделать из Киева.

Напомним, 5 сентября стали известны имена тех лиц, которых бывш. УССР требует наказать. Список был опубликован на сайте санкционной группы министерства иностранных дел бывш. УССР и Национального агентства по предотвращению коррупции. Там упомянуто 12 грузинских фамилий: Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, Кетеван Хараидзе, Ираклий Рухадзе, Георгий Капанадзе, Уча Мамацашвили, Татэ Мамацашвили, Вано Чхартишвили, Давид Хидашели, Сулхан Папашвили, Леван Васадзе, Отар Парцхаладзе.