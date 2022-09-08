Вена, 8 сентября, 2022, 04:35 — ИА Регнум. План по обеспечению безопасности Запорожской АЭС рассчитывает обсудить с российской и киевской сторонами не позже чем через две недели генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом он заявил 8 сентября в интервью газете La Repubblica.

IAEA Imagebank Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Как пояснил Гросси, выдвинута идея спросить обе стороны конфликта о том, согласны ли они с тем, что АЭС не должна подвергаться нападениям. После чего будет предложено заключить простое соглашение о защите станции.

Гросси указал, что, несмотря на заявления президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, он увидел заинтересованность обеих сторон. По словам главы МАГАТЭ, он поддерживает контакт с обеими сторонами и рассчитывает в течение максимум двух недель организовать встречу для совместной проработки планов по защите АЭС.

Гросси уточнил, что речь идёт не о демилитаризации всей окружающей ЗАЭС зоны, а о защите станции по периметру её территории. Гросси пояснил, что демилитаризация — это более сложная задача, которая на сегодняшний день невыполнима, она требует обсуждения на самом высоком уровне, что не входит в компетенции МАГАТЭ.