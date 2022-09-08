Цуг, Швейцария, 8 сентября, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток — 2», приостановлена до января 2023 года. Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном 7 сентября на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

Уточняется, что временный мораторий на выплату кредитов был продлён решением суда в швейцарском Цуге по просьбе компании. Срок продлён на период с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.

Временным административным управляющим по-прежнему остается компания Transliq AG.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о приостановке правительством страны процесса сертификации проекта «Северный поток — 2» после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик. 23 февраля президент США Джозеф Байден распорядился ввести санкции в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, а также в отношении представителей ее руководства в качестве ответа на действия России на территории б. УССР.

В конце марта в компании Nord Stream 2 AG заявили, что известили власти Швейцарии о вынужденном расторжении контрактов с персоналом.