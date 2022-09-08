Новосибирск, , 04:01 — REGNUM Авиакомпания S7 Airlines запускает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью. Об этом ИА REGNUM сообщили в международном аэропорту «Толмачёво им. А. И. Покрышкина».

Аэропорт Толмачево. Новосибирск Tolmachevo.ru

С 22 октября в Анталью самолёты будут летать один раз в неделю (по субботам), а с 1 ноября — два раза в неделю (по вторникам и пятницам).

«Удобное расписание позволяет оптимально спланировать отпуск: рейсы в Турцию отправляются утром, а возвращаются в Новосибирск около 21:00 (время местное)», — отметили в «Толмачёво».

Отметим, что по итогам 2021 года новосибирский аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров (+0,2% к 2019 — это абсолютный рекорд.