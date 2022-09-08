Москва, , 03:18 — REGNUM Арбитраж Москвы 20 октября 2022 года планирует рассмотреть иск акционерного общества «Объединённая ракетно-космическая корпорация» к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. С последнего кредитор требует взыскания более 11 млн рублей, которые фигурируют как долг по контракту трёхлетней давности, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление поступило в базу ещё в мае 2022 года, но слушание было отложено. В деле на 11 463 242,3 рубля речь идёт «о взыскании долга по контракту №0 173 100 007 519 000 068_144 316 от 07.08.2019 г.». Третьим лицом в споре участвует ООО «Гарант-парк-интернет». Детали спора и контракта пока не сообщались.

В начале сентября в деле произошла замена судьи, так как указом президента РФ №559 от 15.08.2022 года судья Иванова Е. В. назначена на должность судьи Девятого арбитражного апелляционного суда, что исключает возможность рассмотрения ею дела.