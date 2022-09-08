Москва, 8 сентября, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 20 октября 2022 года планирует рассмотреть иск акционерного общества «Объединённая ракетно-космическая корпорация» к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. С последнего кредитор требует взыскания более 11 млн рублей, которые фигурируют как долг по контракту трёхлетней давности, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление поступило в базу ещё в мае 2022 года, но слушание было отложено. В деле на 11 463 242,3 рубля речь идёт «о взыскании долга по контракту №0 173 100 007 519 000 068_144 316 от 07.08.2019 г.». Третьим лицом в споре участвует ООО «Гарант-парк-интернет». Детали спора и контракта пока не сообщались.

В начале сентября в деле произошла замена судьи, так как указом президента РФ №559 от 15.08.2022 года судья Иванова Е. В. назначена на должность судьи Девятого арбитражного апелляционного суда, что исключает возможность рассмотрения ею дела.