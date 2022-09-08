Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Звезды фантастического фильма «Властелин колец» режиссёра Питера Джексона выступили в защиту авторов сериала Amazon «Властелин колец: Кольца власти». Об этом 8 сентября сообщает портал Deadline.

Хранители кольца Цитата из кф «Властелин колец Братство кольца» реж Питер Джексон. США, Новая Зеландия. 2001

Элайджа Вуд, Билли Бойд и Доминик Монаган выложили в Сеть фотографию , на которой они запечатлены в футболках с надписью «Вам всем здесь рады», выполненной на эльфийском. На каждой из этих футболок также изображены разноцветные уши эльфов.

Напомним, после премьеры шоу Amazon поклонники произведений Джона Толкина обрушились с критикой на создателей сериала, обвинив их в том, что они извратили созданную писателем вселенную в угоду политической повестке. Они, в частности, высмеяли темнокожих эльфов в «Кольцах власти», указав на то, что происхождение этих существ исключает возможность появления темнокожих особей. Авторы шоу и члены команды проекта в свою очередь обвинили фанатов в расизме.

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