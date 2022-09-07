Вашингтон, 8 сентября, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден продлил срок действия чрезвычайного положения в стране из-за угрозы вмешательства в выборы. Соответствующее письмо он направил в американский Конгресс, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Я направил в федеральный реестр для публикации уведомление о том, что чрезвычайное положение из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы или подрыва общественного доверия в Соединенных Штатах, введенное 12 сентября 2018 года, останется в силе после 12 сентября 2022 года», — заявил он.

При этом Байден признал, что Вашингтон пока не располагает сведениями о попытках иностранных государств вмешаться в выборы. Однако он указал, что другие страны якобы всегда пытались воспользоваться выборной системой США в своих целях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что больше никогда не будет выдвигаться кандидатом на президентские выборы в стране. Однако она отметила, что политическим силам в Соединенных Штатах необходимо помешать победить экс-главе Белого дома Дональду Трампу.