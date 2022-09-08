Нью-Йорк, США, , 01:12 — REGNUM Обвинения Соединенных Штатов в адрес России о якобы создании «фильтрационных лагерей» на территории бывш. УССР не совпадают с фактами и статистикой, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Особенно циничны попытки инициаторов дискуссии под правозащитным соусом заставить несведущую публику поверить в существование жутких лагерей, где пытают мирных [жителей территорий б. УССР], обманом или принуждением заставляя их уехать в Россию», — заявил он.

Небензя подчеркнул, что обвинения Вашингтона не совпадают с реальной статистикой и фактами. Он указал, что Россия является крупнейшей страной, куда уехали беженцы с территорий бывш. УССР, а также с Донецкой и Луганской Народных республик. По его словам, на российскую территорию прибыли уже более 3,7 млн человек, включая 600 тыс. детей.

«Эти люди содержатся не в тюрьмах, таких как, например, Гуантанамо, а живут свободно и добровольно в России. Никто не запрещает им перемещаться и уезжать из страны», — подчеркнул Небензя.

Дипломат добавил, что эти факты подтверждают даже в ООН. Он отметил, что при пересечении границы с Россией беженцы проходят регистрацию, а потом некоторое время живут в пунктах временного размещения, которые не имеют ничего общего с так называемыми «фильтрационными лагерями». По словам Небензи, практику фильтрации беженцев используют в странах Евросоюза, но не в России.