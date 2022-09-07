Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по проблеме западных поставок оружия киевскому режиму, заявил постпред России при организации Василий Небензя в ходе заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденную поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения [киевскому режиму]», — заявил он.

Небензя добавил, что Россия старается говорить о реальных проблемах, а не надуманных. Заседание СБ ООН, созванное 7 сентября по инициативе США и Албании, российский дипломат назвал потерей времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Пентагона по материально-техническому снабжению Билл Лаплант заявил, что Вашингтон передал киевским террористами противокорабельные ракеты Harpoon, установленные на автомобили. По его словам, США поставляют киевскому режиму и «инновационное» оружие.