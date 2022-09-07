Оттава, , 23:45 — REGNUM Банк Канады принял решение о повышении ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов — с 2,50% до 3,25% годовых. Об этом говорится в распространённом 7 сентября заявлении финансового регулятора.

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В комментарии банка указывается, что ключевая ставка повышена с учётом перспектив инфляции в стране. Отмечается, что в июле годовая инфляция в Канаде замедлилась с 8,1% до 7,6% за счёт снижения цен на бензин, тем не менее базовые показатели темпов роста цен продолжили расти.

В результате повышения ключевая ставка Банка Канады достигла максимального уровня с апреля 2008 года.

Показатель также впервые за два десятилетия превысил определённый регулятором нейтральный диапазон в 2-3%, при котором денежно-кредитная политика не должна ни стимулировать, ни сдерживать рост экономики.