Тирана, , 23:27 — REGNUM Посол США в Албании Юри Ким 7 сентября после встречи со спикером албанского парламента Линдитой Николой пообещала Албании поддержку после кибератаки на правительственные институты, в которой в Тиране обвинили Иран.

Иран, город Йезд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ким пообещала: «Белый дом ответил немедленно и мощно. Должно быть абсолютно ясно, что, когда наш друг и союзник подвергается нападению, США предпримут шаги». Напомним, Албания разорвала отношения с Ираном после кибератаки на свои правительственные сайты.

Предполагаемые кибератаки Ирана происходят на фоне активного обсуждения в СМИ секретного лагеря иранских политических беженцев в Албании.

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