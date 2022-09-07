Белград, , 23:24 — REGNUM Заместитель премьер-министра Косово Бесник Бислими 7 сентября в ходе визита в Чехию провел встречу с министром европейских дел страны Микуласом Беком.

Правительство Косово Albinfo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что 2022 год стал прорывным для Косово, руководство которого уже подало заявку на вступление в Совет Европы после выхода из этой организации России, а теперь планирует подать заявку на вступление в ЕС.

Соответствующие планы были озвучены спустя шесть лет после заключения Соглашения о стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово, а также принятия повестки европейских реформ. При этом с 2018 года в ЕС откладывают выполнение собственного обещания об отмене въездных виз на повестки до 90 дней для граждан Косово.

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