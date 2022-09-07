Белград, 7 сентября 2022, 23:24 — REGNUM Заместитель премьер-министра Косово Бесник Бислими 7 сентября в ходе визита в Чехию провел встречу с министром европейских дел страны Микуласом Беком.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что 2022 год стал прорывным для Косово, руководство которого уже подало заявку на вступление в Совет Европы после выхода из этой организации России, а теперь планирует подать заявку на вступление в ЕС.
Соответствующие планы были озвучены спустя шесть лет после заключения Соглашения о стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово, а также принятия повестки европейских реформ. При этом с 2018 года в ЕС откладывают выполнение собственного обещания об отмене въездных виз на повестки до 90 дней для граждан Косово.
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