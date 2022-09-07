Приштина, Сербия, , 23:10 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Косово Перпарим Крюэзиу 6 сентября сообщил о том, что за последние несколько дней интернет-сайт властных институтов Косово неоднократно подвергались кибератакам.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, злоумышленникам не удалось проникнуть в компьютерную сеть правительства Косово из-за своевременного выявления их действий защитными программами.

По имеющейся информации, кибератака проводилась из-за рубежа. В настоящее время работа правительственных сайтов Косово реализуется без сбоев.

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