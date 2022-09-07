Москва, , 22:56 — REGNUM Около 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в среду, 7 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Аэропорт «Внуково» Maxfastov

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Внуково» отменено восемь рейсов и ещё пять рейсов задерживается, в «Шереметьево» отменено семь рейсов и два рейса задержано, в «Домодедово» отменён один рейс и пять рейсов задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.