Приштина, Сербия, 7 сентября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Полиция Косово 6 сентября отпраздновала 23-ю годовщину своего создания. Все 23 года существования этого института сопровождались непрерывными требованиям о принятии закона о досрочном выходе на пенсию для полицейских, а сами они не имеют медицинской страховки.

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Как сообщает албанское новостное агентство KosovaPress, глава профсоюза полицейских Косово Имер Зечири заявил, что в профсоюзе намерены предпринять меры, если правительство и теперь откажется прислушаться к их требованиями.

Подготовка законопроекта о досрочном выходе полицейских на пенсию уже завершена, однако закон годами не отправляется на рассмотрение в парламент, а полицейских продолжают кормить обещаниями.

Средний возраст полицейских в Косово составляет 47 лет, при этом ожидается, что возраст досрочного выхода на пенсию для полицейских составит 55 лет. При этом, по заверению Зечири, даже полицейские, ушедшие в отставку в 65 лет, не получают пенсий.