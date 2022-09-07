Киев, , 22:22 — REGNUM Главнокомандующий вооруженными формированиями киевского режима Валерий Залужный признал, что взрывы на военном аэродроме «Саки» в Новофедоровке (Крым) — это дело рук бандеровцев. Об этом сказано в статье, которую написали Залужный и замглавы оборонного комитета РадыМихаил Забродский.

Валерий Залужный

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В статье говорится, что взрывы на аэродроме стали следствием ракетного удара, произведенного киевским режимом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атака на аэродром «Саки» была произведена 9 августа. На аэродроме прогремела серия мощных взрывов. Что именно произошло российские власти так и не сказали, ходили версии о диверсии агентуры киевского режима.

Долгое время киевский режим отрицал свою причастность к взрывам на аэродроме «Саки». Однако теперь Залужный пишет, что это был ракетный удар.