Джакарта, 7 сентября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Возле побережья индонезийского острова Суматра зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщает 7 сентября Геологическая служба США (USGS).

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Сейсмические толчки произошли в 21:09 мск. Их эпицентр находился на 110 км северо-восточнее города Бенгкулу. Очаг активности располагался на глубине свыше 50 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.