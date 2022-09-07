Бишкек, , 22:10 — REGNUM Численность населения Киргизии превышает 6 млн 977 тысяч человек. Таковы результаты переписи населения, проведённого специалистами национального статистического комитета в 2022 году.

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В ведомстве отмечают, что за последние тринадцать лет количество людей, постоянно проживающих на территории республики, увеличилось на 1,6 млн человек или почти на 30%.

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При этом средний ежегодный темп прироста населения в стране достигает 2,1%.

ИА REGNUM напоминает, что в 2022 году в Киргизии проходила перепись населения и жилищного фонда в электронном формате. Представители нацстаткома при активном содействии домкомов и квартальных провели её в два этапа: с 25 марта по 3 апреля — в городах и сёлах, и с 23 апреля по 2 мая — в отдаленных районах страны.

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