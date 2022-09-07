Лондон, , 22:05 — REGNUM 7 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» футбольный клуб «Тоттенхэм» в матче первого тура группы D примет французскую «Марсель». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Эрик Дайер, Клеман Лангле, Кристиан Ромеро, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Иван Перишич, Родриго Бентанкур, Сон Хын Мин, Харри Кейн, Ришарлисон.

Главный тренер: Антонио Конте.

«Марсель»: Пау Лопес, Самуэль Жиго, Эрик Дайер, Жонатан Клосс, Нуну Тавареш, Шансель Мбемба, Маттео Гендузи, Жерсон, Валентен Ронжье, Жордан Верету, Луис Суарес.

Главный тренер: Игор Тудор.