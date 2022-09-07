«Тоттенхэм» сыграет с «Марселью» в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА
Лондон, 7 сентября, 2022, 22:05 — ИА Регнум. 7 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» футбольный клуб «Тоттенхэм» в матче первого тура группы D примет французскую «Марсель». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Футбольный клуб «Тоттенхэм»
Стартовые составы команд:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Эрик Дайер, Клеман Лангле, Кристиан Ромеро, Эмерсон, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Иван Перишич, Родриго Бентанкур, Сон Хын Мин, Харри Кейн, Ришарлисон.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Марсель»: Пау Лопес, Самуэль Жиго, Эрик Дайер, Жонатан Клосс, Нуну Тавареш, Шансель Мбемба, Маттео Гендузи, Жерсон, Валентен Ронжье, Жордан Верету, Луис Суарес.
Главный тренер: Игор Тудор.