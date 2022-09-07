Брюссель, , 22:01 — REGNUM Историю с покупкой Россией оружия у Северной Кореи выдумали западные СМИ, заявил 7 сентября российский постпред при ЕС Владимир Чижов в эфире CNN.

Владимир Чижов Mil.ru

Комментируя слухи, распространяемые якобы американской разведкой о том, что Россия купила у Северной Кореи несколько миллионов артиллерийских снарядов и ракет, Чижов сказал:

«Я определённо не хотел бы спекулировать по поводу этой северокорейской истории, которая была выдумана западными СМИ».

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Добавим, что эти слухи не смогли подтвердить в Пентагоне.

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