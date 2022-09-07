Милан, Италия, , 21:50 — REGNUM 7 сентября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Интер» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с мюнхенской «Баварией». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор.

Стартовые составы команд:

«Интер»: Андре Онана, Дензел Думфрис, Робин Госенс, Данило Д’Амброзио, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Генрих Мхитарян, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Маттейс де Лигт, Бенжамен Павар, Альфонсо Дэвис, Люка Эрнандес, Йозуа Киммих, Марсель Забитцер, Лерой Сане, Кингсли Коман, Томас Мюллер, Садио Мане.