Вашингтон, 7 сентября, 2022, 21:39 — ИА Регнум. В США военные приостановили процесс приемки новых истребителей F-35, подозревая использование в их конструкции материалов китайского происхождения, сообщает 7 сентября агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

F-35 reg

По утверждению агентства, речь идёт о материалах, не сертифицированных регулирующими службами США. В частности, «китайские» сплавы могут быть в смазочном насосе двигателя.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший американский истребитель F-35 до сих пор вызывает многочисленные нарекания со стороны военных из-за несоответствия заявленным характеристикам.