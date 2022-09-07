Париж, , 21:34 — REGNUM Французская национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) предъявила обвинения 12 участникам ультраправой группировки, готовившим в 2018 году покушение на французского президента Эммануэля Макрона, сообщает 7 сентября агентство «Франс Пресс» со ссылкой источники в правоохранительных структурах.

Эммануэль Макрон OFFICIAL LEWEB PHOTOS

По утверждению агентства, обвинение предъявлено 11 мужчинам и одной женщине в возрасте от 22 до 62 лет.

Все они якобы являлись членами праворадикальной группировки Les Barjols («Безумцы»).

Отмечено, что обвинения предъявлены «в окончательной редакции».

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