Лисичанск, ЛНР, 7 сентября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Полное разминирование Лисичанска может завершиться к концу сентября — началу октября текущего года, заявил 7 сентября журналистам исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Скорый.

Татьяна Стоянович ИА REGNUM Разрушенная инфраструктура на въезде в Лисичанск

«Думаю, недели за три мы разминируем город полностью», — цитирует его слова агентство ТАСС.

По его данным, на сегодняшний день почти 65% территории Лисичанска очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, разминированием освобожденных территорий республик Донбасса и бывшей УССР занимаются подразделения сапёров из Вооруженных сил и МЧС России, а также экстренные службы ЛНР и ДНР.