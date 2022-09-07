Подгорица, 7 сентября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. По данным Службы занятости Черногории, на конец августа в стране насчитывалось 44,45 тысячи безработных, что на 1,5 процента меньше, чем в июле.

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Уровень безработицы, согласно ежемесячному отчету службы, снизился с 19,45% до 19,16%.

Самый высокий показатель безработицы, 32,7 процента, был зафиксирован в июле 2000 года, а самый низкий — в августе 2009 года, 10,1 процента.

С начала года по конец августа в институте принято 11,7 тыс. безработных.