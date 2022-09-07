Лондон, , 19:31 — REGNUM Российский президент Владимир Путин посылает Западу сигнал о мощи своей армии, пишет 7 сентября Mirror. Учения «Восток-2022» проходят, несмотря на спецоперацию.

Владимир Путин Kremlin.ru

Комментируя опубликованные в российских СМИ кадры с учений «Восток-2022», на которых президент «шутит со своими военными соратниками», очевидно, пребывая «в приподнятом настроении», издание отмечает, что «Путин, похоже, посылает сигнал о том, что российские военные способны вести дела, как обычно», несмотря спецоперацию ВС РФ на территории б. УССР.

Издание указывает на то, что ВС РФ в ходе спецоперации понесли потери и в людях, и в технике. Однако учения продолжаются при участии Китая и Индии. Например, 5 сентября российские и китайские боевые корабли отработали отражение воздушного нападения противника с применением артиллерийских систем ПВО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России прибыл на полигон «Сергеевский» в Приморском крае для наблюдения за ходом основного этапа учений «Восток-2022».

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