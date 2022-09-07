Рига, , 19:19 — REGNUM

ВС Латвии Diena.lv

В среду и четверг. 7 и 8 сентября, с 8 до 20 часов министерство обороны Латвии в сотрудничестве с операторами мобильной связи Latvijas Mobilais Telefons, Bite Latvija, Tele2 и Государственной пожарно-спасательной службой рассылает жителям Латвии SMS-сообщения.

Об этом говорится в пресс-сообщении министерства. Цель учений AMEX 2022 — проверка системы оповещения граждан страны в кризисных ситуациях.

Жителям отправляются на мобильные телефоны текстовые сообщения следующего содержания: «Внимание, проверка оповещений! Знай, как действовать в случае кризиса, и ознакомься с буклетом 72 часа на сайте sargs. lv».

Каким образом будут проинформированы люди, не имеющие мобильные телефоны, в сообщении не разъясняется.