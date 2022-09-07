Рига, , 19:59 — REGNUM Действие договора о сотрудничестве между Латвией и Белоруссией в экономической и научно-технической сферах будет приостановлено. Такое решение 6 сентября принял Кабинет министров Латвии, сообщается на его официальном сайте.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве между правительствами Латвии и Белоруссии подписали ещё 21 апреля 2004 года в Минске. Его целью было создание благоприятных условий для экономического сотрудничества, а также расширение взаимоотношений в области экономики и технологий. Договор касался промышленной сферы, туризма, транспорта, фармацевтики, сельского хозяйства, инвестиционной политики, инноваций и не только.

Действие этого соглашения, согласно решению правительства Латвии, приостанавливается с 9 сентября 2022 года. Оно не будет действовать, пока кабмин не решит возобновить сотрудничество с Белоруссией.

Министерству иностранных дел Латвии поручено подготовить и направить белорусской стороне уведомление о том, что действие соглашения приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Латвии заявило о выходе в одностороннем порядке из межправительственного соглашения с Белоруссией об основных принципах трансграничного сотрудничества.