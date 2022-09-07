Москва, 7 сентября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев и заместитель генсека Высшего совета по нацбезопасности ОАЭ Али Аль Шамси провели переговоры в Москве, сообщает 7 сентября пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Официальное интернет-представительство президента России Николай Патрушев

«Николай Патрушев и Али Аль Шамси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов в сфере безопасности, а также обменялись мнениями по различным темам международной повестки дня», — указано в сообщении.

Другие подробности переговоров не раскрываются.