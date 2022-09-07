Минск, , 19:51 — REGNUM На 1 сентября международные резервные активы Белоруссии составили $7 млрд 464,1 млн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Белоруссии.

Флаг Белоруссии © ИА REGNUM

Этот показатель за август упал на $97,6 млн.

По данным на 1 января этого года, ЗВР составляли $8 млрд 425 млн. То есть с начала года этот показатель упал на $960,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Нацбанке Белоруссии предупредили, что информация об объеме международных резервных активов будет публиковаться без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение.