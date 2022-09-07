Москва, 7 сентября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР обнаружены новые схроны с оружием ВСУ, сообщили 7 сентября в пресс-службе Росгвардии. Задержаны пособники бандеровских боевиков.

Пресс-служба Росгвардии Боеприпасы ВСУ

«Военнослужащие Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что изъято было шесть ПТУР «Фагот», два крупнокалиберных танковых пулемёта Владимирова калибра 14,5 мм, 27 гранатомётов, более ста выстрелов к ним, в том числе 40 — производства Польши.

Также изъяты реактивный пехотный огнемёт, более 270 ракет и снарядов к РСЗО, 175 единиц огнестрельного оружия, 258 ручных гранат различных модификаций, 11 коктейлей Молотова, свыше 65 тысяч боеприпасов различного калибра.

Кроме того, в схронах ВСУ росгвардейцы обнаружили 283 грамма наркотических веществ, 189 кг тротила, три самодельных взрывных устройства, более 600 миномётных мин и артиллерийских снарядов