Москва, , 18:22 — REGNUM Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал первый трейлер сериала «Монастырь» с блогером Анастасией Ивлеевой в главной роли. Об этом пишет РБК.

Анастасия Ивлеева Цитата из трейлера сериала «Монастырь»

В представленном ролике показывают главную героиню — девушку по имени Мария (Ивлеева), предпочитающую вести роскошный образ жизни за чужой счёт. Во время отдыха в ОАЭ она сталкивается с серьёзными проблемами, вследствие чего вынуждена вернуться в Россию, где планирует скрыться от недоброжелателей в монастыре. Дата выхода шоу пока что не раскрывается.

Напомним, «Монастырь» станет актёрским дебютом для Анастасии Ивлеевой. В сериале также сыграют Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова и другие.

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